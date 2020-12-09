Уральский летчик Дамир Юсупов станет Дедом Морозом

Дамир Юсупов и сам как волшебник: Новый год он встречает несколько раз за пару часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благотворительная организация «Дорогами добра» в Екатеринбурге представила необычного кандидата в новогоднюю команду волшебников. Костюм Деда Мороза примерит на себя герой России, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов.

- Сказочным персонажем станет тот самый Дамир Юсупов, который сумел посадить авиалайнер в кукурузном поле. Летчик будет участвовать в праздничных объездах и лично поздравит несколько ребят, - сообщили в пресс-службе фонда.

Дамир Юсупов как настоящий волшебник может отпраздновать Новый год несколько раз. Хотя дело здесь даже не в чуде: в полете самолет успевает пересечь несколько часовых поясов. Об этом он рассказал в свежем интервью.