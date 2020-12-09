В Екатеринбургской школе открыли парту Героя России, за которую посадят отличников

Фото: региональное отделение партии Единая Россия

9 декабря в День Героев Отечества в Екатеринбургской школе № 17 торжественно открыли интерактивную «Парту Героя», посвященную участнику Первой Чеченской войны, герою России Владимиру Ласточкину. На «Парте Героя» напечатаны фото и биография солдата. Учиться за ней смогут только отличники, а также ребята, проявившие себя в активной общественной работе.

Чуть позже внимательные читатели заметили ошибку в дате смерти Ласточкина. На парте указан 1996 год, однако герой погиб годом ранее: в 1995.

- Неравнодушные люди обратили внимание на опечатку в дате смерти, а также пропущенный пробел. В ближайшее время подпись к парте исправят, чтобы восстановить историческую память. Важно, чтобы дети помнили о подвигах героя и равнялись на него, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального отделения Единой России.

Открытая сегодня «Парта Героя» стала первой в Ленинском районе Екатеринбурга. Но в будущем они появятся и в других учебных заведениях.