На Урале на расчистку Черноисточинского водохранилища потратят 441 миллион рублей

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Под Нижним Тагилом приступили к расчистке дна Черноисточинского водохранилища. Сейчас идут работы по установке специального очистного трубопровода, на месте задействованы самосвалы, грейдер и погрузчик. Контракт на спасение акватории подписали министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и муниципальное предприятие «Тагилдорстрой».

- Контракт с подрядчиком, который взялся за работу, подписали 8 декабря. Он обязуется очистить дно водохранилища до 2023 года. Аукцион оценили в 441 миллион 196 тысяч рублей, - об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

По разработанному проекту площадь очистки дна водохранилища составит 84,6 гектаров. Свердловская область одной из первых в России получила средства в рамках национального проекта «Экология» на собственный пилотный проект по расчистке ложа Черноисточинского водохранилища.

Проблема загрязнения Черноисточинского водохранилища давно волнует местных жителей. На протяжении многих лет тагильчане получают оттуда воду, которая непригодна для питья: она имеет неприятный запах и специфический вкус. В водоеме погибает рыба, а ситуация близится к экологической катастрофе.