Ветераны МВД Свердловской области стали победителями социального проекта

Фото: Валерий Горелых

Совет ветеранов при ГУ МВД России Свердловской области победил в конкурсе проектов «Нам года – не беда». Этот социальный проект поддерживает ветеранское движение в регионе. За это они получили путевку в санаторий «Обуховский».

- Более 50 заслуженных ветеранов приехали в санаторий «Обуховский» в Камышлове, чтобы обменяться опытом наставничества и обсудить творческие планы на будущий год, сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

Гости санатория оценили качественные процедуры по восстановлению здоровья и убедились, что в «Обуховском» работают настоящие профессионалы. Для поднятия боевого духа перед ветеранами выступил ансамбль «Сердце Урала» и курсанты УРЮИ МВД России.