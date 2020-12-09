В Нижнем Тагиле определили подрядчика для ремонта нескольких дворов

Дворы в Нижнем Тагиле преобразятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле определили подрядчика для благоустройства дворовых территорий по адресам: улица Газетная, 87 и 95, улица Космонавтов, 10 и улица Ермака, 46.

На улице Газетной установят комплекс из пяти турникетов, рукохода и шведской стенки, тренажеров и велосипедной стойки. Также здесь появятся новые игровые площадки. Во дворах на Ермака и Космонавтов появится комплекс из семи турников, шведской стенки, лавки для пресса, турников для отжимания. Здесь появятся детские площадки и зона отдыха со скамьями.

Также во всех дворах появятся новые урны и обновленное освещение, тротуары, парковки и подъезды. Общая стоимость работ составит 34,47 миллиона рублей, которые выделят по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Сейчас в Нижнем Тагиле выбирают места для благоустройства в 2022 году. Рейтинговое голосование пройдет с 12 по 25 января 2021 году. Об этом пишет портал TagilCity.ru.