Свердловские власти потратят 41 миллион рублей за трансляции региональных новостей

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 16 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские власти ищут подрядчика для съемок и трансляции студийных новостей региона. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок. Канал, который получит право на вещание должен иметь статус общероссийского обязательного доступного канала или обязательного общедоступного канала Свердловской области.

- С января по март 2021 года регион потратит 40 миллионов 950 тысяч рублей на освещение работы органов государственной власти и социально значимых вопросов, - говорится в документе на сайте госзакупок.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 16 декабря. Получить финансирование может канал, который предоставляет услуги по составлению телепрограмм и вещанию в режиме on-line, кроме программ, доступных только на основе подписки.