Под Екатеринбургом появится дорога у полигону «Северный» для МСК

Новая дорога сократит путь до мусоросортировочного комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для нового мусоросортировочного комплекса у полигона «Северный» под Екатеринбургом построят новую отдельную дорогу, протяженность которой составит 1,4 километра.

В ноябре 2020 года региональное управление автомобильных дорог заключило контракт с ООО «УралДорТехнологии» на реконструкцию дороги, которая соединяет город Верхняя Пышма с поселком Садовый.

Фото: «Против расширения мусорного полигона «Северный» / vk.com

Организация подготовит документацию, проведет инженерные изыскания, получит положительное заключение государственной экспертизы и выполнит работы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Проектная документация должна появиться к середине 2021 года. Стоимость строительства участка дороги составит 82,3 миллиона рублей, ее должны закончить до конца будущего года.