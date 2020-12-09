«Оказывали давление»: обвиняемая по делу Ксении Каторгиной заявила, что из нее выбивали показания в убийстве

Екатерина Меньшикова заявила, что ее избили после задержания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде 9 декабря прошло первое заседание по делу об убийстве Ксении Каторгиной. 27-летняя екатеринбурженка пропала осенью прошлого года, после того, как отправилась продавать свою Audi Q5. Через пять дней ее труп с ножевыми ранениями нашли в колодце на окраине Уралмаша.

Свердловские оперативники по горячим следам нашли предполагаемых убийц. Ими оказались жители Челябинской области: ранее судимый Михаил Федорович, его гражданская жена Екатерина Меньшикова и таксист Марат Ахметвалиев.

Во время первого заседания подсудимые вели себя довольно эмоционально, а затем и вовсе устроили скандал, начав перепалку с друзьями убитой Ксении Каторгиной.

Михаил Федорович в прошлом был судим за разбой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала Михаил Федорович заявил, что требует поменять ему адвоката. Он заявил, что его защитник не оказывает ему юридическую помощь. Его примеру последовала Екатерина Меньшикова, которая также попросила отвод адвоката.

Судья Александр Ладин после недолгого пребывания в совещательной комнате отклонил эти ходатайства обвиняемых.

Затем во время перерыва Екатерина Меньшикова, которая во время судов по мере пресечения упорно не хотела общаться с журналистами, вдруг сделал заявление. Она заявила, что признательные показания в убийстве Ксении Каторгиной из нее выбили.

- С начала следствия на меня оказывалось физическое и психологическое давление. Имеются медицинские доказательства того, что в СИЗО меня привезли в синяках. Все «офигели». Все почки были отбиты, вся спина и поясницы были синие. Выбивали показания и заставляли сказать, что я убила Ксению Каторгину. А я ее пальцем не трогала, - эмоционально заявила Екатерина Меньшикова.

Перед этим Михаил Федорович пытался переложить вину за убийство Ксении Каторгиной на Марата Ахметвалиева.

Во время ее эмоционального спича в монолог периодически вмешивался Михаил Федорович. В итоге у него произошла перепалка с друзьями убитой Ксении Каторгиной. Приставы были вынуждены удалить из зала прессу и оставить только участников процесса.

Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова подавали к суду ходатайства с просьбой удалить прессу из зала. Они объясняли это тем, что присутствие прессы мешает им сосредоточиться на процессе. Третий подсудимый Марат Ахметвалиев положился на волю суда и не стал выражать по этому поводу свое мнение. Гособвинитель настаивал на том, что пресса должна присутствовать в зале.

В итоге судья отклонил и это ходатайство и журналисты остались в зале суда.

Стоит заметить, что на протяжении следствия обвиняемые несколько раз меняли свои показания. Это подтвердил и адвокат семьи погибшей. Он считает, что их ходатайства с требованием смены защитников лишь уловка, которая направлена на то, чтобы затянуть процесс.

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