В регионе снизилось количество заболевших, среди работающих свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал социальную структуру заболевших COVID-19. Согласно этим данным, работающие и неработающие граждане трудоспособного возраста за прошедшую неделю стали реже болеть коронавирусом. Также снизилось количество выявленных случаев COVID-19 среди студентов и школьников. Снижение по этим категориям идет в пределах одного процента.

- Социальная структура заболевших подтверждает тренд на стабилизацию ситуации, - отметили в оперштабе.

Также за прошедшую неделю зафиксировали небольшой рост количества заболевших среди пенсионеров (+1,6%) и детей до 6 лет (+0,4%).

Фото: оперштаб

Напомним, что за сутки в Свердловской области подтверждено еще 385 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии инфекцией заразились 49 776 человек.