Пенсионера уговорили перевести все накопления на "защишенный" счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жертвой телефонных мошенников стал 75-летний мужчина. Пенсионер перевел злоумышленникам 1 миллион 40 тысяч рублей. Злоумышленник позвонил мужчине с номера начинающегося на «499» и представились сотрудником банка.

- Мужчина поинтересовался у пенсионера, не осуществлял ли он перевод денег в размере 2300 рублей на счет получателя, и назвал фамилию адресата. В ответ заявитель пояснил, что никаких переводов не проводил, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - После этого лжебанкир настоятельно рекомендовал собеседнику с целью защиты сбережений от преступных посягательств обналичить все накопления и перевести на якобы «защищенный» счет.

Чтобы мужчина поверил им, злоумышленники прислали сообщение с данными его «страхового» агента. В итоге пенсионер доверился звонившему, снял все деньги со сберегательного счета и по указанию мошенника через банкомат перевел наличные на неизвестные счета. После этого мошенники бросили трубку и перестали звонить мужчине. Он еще какое-то время ждал, что с ним свяжутся, а когда понял, что стал жертвой мошенников, пошел в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия.

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