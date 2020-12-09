Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Перевел все деньги со сберкнижки: в Екатеринбурге пенсионер отдал мошенникам больше одного миллиона рублей

Мужчину убедили перевести накопления на «защищенный» счет
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Пенсионера уговорили перевести все накопления на "защишенный" счет

Пенсионера уговорили перевести все накопления на "защишенный" счет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жертвой телефонных мошенников стал 75-летний мужчина. Пенсионер перевел злоумышленникам 1 миллион 40 тысяч рублей. Злоумышленник позвонил мужчине с номера начинающегося на «499» и представились сотрудником банка.

- Мужчина поинтересовался у пенсионера, не осуществлял ли он перевод денег в размере 2300 рублей на счет получателя, и назвал фамилию адресата. В ответ заявитель пояснил, что никаких переводов не проводил, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - После этого лжебанкир настоятельно рекомендовал собеседнику с целью защиты сбережений от преступных посягательств обналичить все накопления и перевести на якобы «защищенный» счет.

Чтобы мужчина поверил им, злоумышленники прислали сообщение с данными его «страхового» агента. В итоге пенсионер доверился звонившему, снял все деньги со сберегательного счета и по указанию мошенника через банкомат перевел наличные на неизвестные счета. После этого мошенники бросили трубку и перестали звонить мужчине. Он еще какое-то время ждал, что с ним свяжутся, а когда понял, что стал жертвой мошенников, пошел в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Позвонили с номера полиции: в Екатеринбурге телефонные мошенники обманули женщину на 1,7 миллиона. К сожалению, преступники владеют технологиями, которые позволяют совершать звонки с чужих номеров (подробнее)

Звонили из банка и полиции: в Екатеринбурге телефонные мошенники «вытянули» из девушки больше 700 тысяч рублей. Екатеринбурженка оформила три кредита и перевела все деньги злоумышленникам (подробнее)

Перевели почти два миллиона: в Екатеринбурге телефонные мошенники обманули двух женщин. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка (подробнее)

Криминал