Обещали высокий доход: в Свердловской области разыскивают пострадавших от кредитно-потребительских кооперативов

Вкладчикам обещали выплаты в виде вознаграждений от 60 до 144 % годовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два кредитно-потребительских кооператива «Золотой Фонд» и «Достояние народа» и финансовая компания «Деловые инвестиции» обманули множество свердловчан, причинив им многомиллионный ущерб. Компании предлагали свердловчанам кредиты и работали над привлечением денег пайщиков, с которыми заключали договор передачи сбережений для инвестирования под высокий процент. Пострадавших от этих кооперативов сейчас разыскивает полиция.

- При помощи рекламных трюков они привлекают займодавцев (лица, которые передают во временное пользование денежные средства заемщику), обещая получение в кратчайшие сроки высокого дохода с минимальным риском, а именно ежемесячных не реальных выплат в виде вознаграждений от 60 до 144 % годовых, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Чтобы усыпить бдительность людей, некоторым вкладчикам компании возвращали основную сумму долга с начислением процентов за пользование деньгами. Кроме того им выплачивали ежемесячный процент, но делается это за счет поступления денег от новых клиентов.

Компании работали в Екатеринбурге. Офисы указанных фирм находились на улице Белинского, 56, Луначарского, 78а и проспекте Космонавтов, 90.

Если вы пострадали от фирм «Золотой Фонд» и «Деловые инвестиции» обращайтесь в отдел по расследованию преступлений ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу, по телефону: 8 (343) 356-42-07, от компании «Достояние народа» - в ОП № 1 УМВД по Екатеринбургу: 8 (343) 356-40-63.

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