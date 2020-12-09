Свердловским школьником не стали отменять дистант

Все потому что заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские школьники останутся на дистанционном обучении до конца 2020 года. Такое решение приняли на совещании оперштаба региона. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом, отметил вице-губернатор Павел Креков.

- Мы увидели, что несколько возрос процент среди детей в возрасте от 15 лет и старше, в том числе и старшие классы, которые обучаются. На дополнительные риски в условиях такого плато, на котором мы сейчас находимся, идти, наверное, не имеет смысла. Чтобы от плато не перейти к повышению, потому что у нас прямо противоположная задача, - заявил чиновник.

Также дистанционное обучение продлили в свердловских вузах и техникумах. Исключение составляют только творческие вузы, где обучение невозможно без личного посещения.

Напомним, в удаленном режиме обучения находятся 5-8 классы, а также 10-е.