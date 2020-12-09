Первую партию вакцины от Covid-19 привезут в Свердловскую область 10 декабря

Привить население от коронавируса собираются за три месяца, то есть вакцинация закончится в марте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область на днях получит первую партию вакцины от коронавируса. Прививка от Covid-19 прибудет в регион уже 10 декабря. По словам вице-губернатора региона Павла Крекова в область привезут 1000 доз, всего ожидают 4000 доз.

- До конца года регион получит еще четыре тысячи. В общей сложности мы предполагаем задействовать как минимум 19 прививочных пунктов в крупных городах. Желающих много, мы это знаем, поэтому будут возможности подвоза вакцин, - сказал он.

Привить население от коронавируса собираются за три месяца, то есть вакцинация закончится в марте. В приоритете поставить вакцину всем медикам, педагогам, работникам соцзащиты, а также полицейским. Как отметил Креков, желающих привиться много.