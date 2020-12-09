Второй вход на станцию Уралмаш был закрыт с марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй вход на станцию «Уралмаш» открыли спустя восемь месяцев. Об этом ЕМУП «Метрополитен» попросил глава города Александр Высокинский.

- Открытие второго входа на станцию метро позволит развести пассажиропоток и тем самым снизить риск распространения новой коронавирусной инфекции, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что вход, ведущий к Уральскому центру народного искусства, был закрыт с 21 марта по техническим причинам. Открыть его решили по просьбам горожан.

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