Автоматизированные камеры хранения нового образца установлены на вокзале Екатеринбург

Фото: предоставлено СвЖД

На железнодорожном вокзале Екатеринбург появились автоматизированные камеры хранения нового образца. Они установлены в зале ожидания №7 на 2 этаже и в центральном досмотровом павильоне. Такое расположение позволяет разместить на хранение багаж или ручную кладь сразу после прохождения досмотра при входе на территорию вокзального комплекса или позже по мере необходимости.

Фото: предоставлено СвЖД

В зависимости от размера багажа пассажир может выбрать наиболее подходящую ячейку – стандартную, среднюю или большую (60, 90 или 180 см в высоту соответственно). В общей сложности на вокзале установлено 282 ячейки. Современная технология позволяет самостоятельно разместить вещи, оплатив услугу через терминал, что особенно важно в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Для удобства пользователей предусмотрено два варианта оплаты – наличный и безналичный. Для обеспечения безопасности багажа камеры хранения оборудованы звуковой сигнализацией.

Платежный терминал оснащен индикаторами, сигнализирующими о состоянии хранения: зеленый означает, что ячейка свободна, красный – занята. После оплаты пассажир получает чек со штрих-кодом, который является ключом для открытия и закрытия ячейки. Также на чеке указан номер камеры хранения. Режим аренды почасовой: от 1 до 120 часов. В случае необходимости время можно продлить.

На СвЖД автоматизированные камеры хранения появились также на вокзале Пермь-2. В декабре аналогичное оборудование будет установлено в Тюмени, Сургуте и Пыть-Яхе. В 2021 году современными камерами хранения оснастят еще 10 вокзалов Свердловской магистрали.