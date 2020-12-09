Свердловским школьникам могут продлить новогодние каникулы

Этот вопрос сейчас обсуждается оперштабом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьникам Свердловской области могут продлить зимние каникулы. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге по итогам оперативного штаба. По словам чиновника, такое решение будет принято, если заболеваемость коронавирусом в области продолжит расти.

- Продление каникул не исключено. Но если оно и будет, то на незначительный срок. Вполне возможно, что такая мера будет предпринята. Это будет зависеть от того, как у нас пройдут предновогодние и новогодние мероприятия, какая будет динамика заболеваемости, - ответил Павел Креков.

Также по словам вице-губернатора, отменять дистант для свердловских школьников не собираются, так как велики риски с точки зрения заболеваемости. Только за последнюю неделю выросло число заболевших детей от 15 лет и старше.