Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге два сквера в Кировском районе получили названия «ЮНЕСКО» и «Литературный». Постановление о присвоении наименований пространствам, находящимся в периметре улиц Царской, Клары Цеткин, Дзержинского и Горького подписал глава города Александр Высокинский.

- Территория напротив Храма на Крови и киноконцертного театра «Космос» всегда была местом притяжения горожан: обустроенные дорожки, скамейки, ухоженные зелёные насаждения, малые архитектурные формы, - отметили в пресс-службе мэрии. - Теперь у места встреч екатеринбуржцев появились свои названия.

Информацию о присвоении наименования передали во все необходимые ведомства, в том числе в государственный адресный реестр.

Фото: пресс-служба мэрии

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