На ремонт Екатеринбургского театра кукол потратят 334 миллиона рублей

Так будет выглядеть театр после реконструкции Фото: департамент информационной политики

В Екатеринбургском театре кукол на Мамина-Сибиряка, 143 завершается капитальный ремонт. Сейчас реконструкция находится на втором этапе. На первом – в конце прошлого года, было закуплено новое профессиональное световое и звуковое оборудование для сцены.

В департаменте информационно политики рассказали, что строительная готовность второго этапа работ сейчас составляет 95 процентов от запланированного объема. В здании уже заменили кровлю и фасад, выполнили устройство наружных инженерных сетей, монтаж внутренних коммуникаций и начали отделочные работы.

В здании также отремонтируют фойе и залы, а также поставят удобные кресла-трансформеры. Согласно проекту в театре появятся витражные окна и фигуры кинетического театра под названием «Время чудес».

Фото: департамент информационной политики

- Прохожие будут видеть часы, на которых изображены Петрушка и его братья из разных стран. Кроме того, перед театром будет установлен скульптурный логотип Екатеринбургского театра кукол высотой 2,1 метра, - рассказал директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников. - Внутри, конечно же, здание тоже изменится: оно станет более доступным для зрителей с ограниченными возможностями. Появится современное техническое оборудование в залах. Интерьеры станут светлее, уютней.

Фото: департамент информационной политики

На реконструкцию театра в общей сложности потратят 334 миллиона 895 тысяч рублей. Только в этом году в ремонт уже вложили 166 миллионов. Закончить работы и открыть здание для зрителей планируют в декабре 2021 года.

Напомним, на время капремонта Екатеринбургский театр кукол переехал на площадку кинотеатра «Колизей», где была построена новая сцена специально для показа кукольных спектаклей.