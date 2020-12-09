На Урале в поликлинике сгорело оборудование для рентгена

Фото: МЧС по Свердловской области

В поселке Бобровском Сысертского городского округа в поликлинике местной больницы сегодня утром произошел пожар. На втором этаже здания в рентген-кабинете загорелось оборудование.

- В 10:53 поступило сообщение о пожаре в поселке Бобровском Сысертского городского округа. На площади 5 квадратных метров повреждено оборудование в рентген-кабинете, - рассказали в МЧС по Свердловской области. Силы и средства МЧС выезжали на место происшествия по повышенному номеру «Пожар № 2».

Фото: МЧС по Свердловской области

Из горящего здания спасатели эвакуировали 32 человека, в том числе 11 посетителей и 21 сотрудника поликлиники. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Огонь тушили 38 спасателей МЧС с помощью 10 единиц спецтехники. По данным ведомства, в 11:44 открытое горение было ликвидировано.