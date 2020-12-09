89-летняя бабушка из Свердловской области стала известным блогером

Победители заключат рекламные контракты в брендами, статус амбассадора и получат раскрутку своих аккаунтов.

Согласно данным, полученным в ходе опроса участников "ТопБЛОГ" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", больше трети респондентов, планирующих развиваться в Инстаграм, хотят быть трэвел- и лайфстайл-блогерами, а также мечтают вести экспертный блог. Около четверти будущих тиктокеров собираются рассказывать о своих увлечениях и хобби.

Тех, кто мечтает об успехе в Instagram, привлекают следующие направления:

- лайфстайл и путешествия (34%)

- экспертный блог (24,8%)

- юмор и развлечения (19,9%)

- мода и красота (13,5%)

- семья и дети (7,8%).

Будущие тиктокеры намерены развиваться в таких сферах, как:

- развлечения (33%)

- хобби и увлечения (26,1%)

- экспертный блог (17%)

- музыка (17%)

- юмор (6,9%).

Участники, выбравшие платформу «Яндекс.Дзен», разделились на две группы. В первой те, кто планирует создавать экспертный блог (78,6%). Во второй – сторонники развлекательного контента (21,4%). А большинство опрошенных, отдавших предпочтение социальной сети «ВКонтакте», нацелены на создание авторских блогов (81,3%). 18,8% участников, выбравших «ВК», хотят научиться снимать клипы.

Самой возрастной возрастной участницей проекта "ТопБЛОГ" стала бабушка Евгения из города Арамиль Свердловской области. Ей 89 лет. У нее уже есть 5 тысяч подписчиков. Она ведет свой блог о путешествиях и мечтает стать раскрученным блогером.

Кто-то воспринимает проект ”ТопБЛОГ” как вызов самому себе. «Всегда стоит учиться чему-нибудь и пробовать новое», – написал один из участников. Другие ответили, что размышляют над созданием личного бренда. Задача проекта – рассказать начинающим блогерам о том, как профессионально развивать свои соцсети. Этим участники проекта будут заниматься под руководством топовых наставников с миллионной аудиторией подписчиков. Победители заключат рекламные контракты в брендами, статус амбассадора и получат раскрутку своих аккаунтов. Регистрация на проект открыта до 15 января 2021 года.