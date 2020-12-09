ЕВРАЗ подвел итоги грантового конкурса социальных идей в Нижнем Тагиле и Качканаре

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

На Урале подвели итоги конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». В Качканаре и Нижнем Тагиле выбрали 20 лучших социально значимых проектов из 142 поданных на конкурс. ЕВРАЗ направит на их реализацию 6,5 млн рублей.

Защита проектов впервые проходила в режиме онлайн, каждому участнику давалось 10 минут на презентацию идеи. В итоге из 47 финалистов были выбраны 14 лучших в Нижнем Тагиле и 6 - в Качканаре. При подведении итогов дополнительно учитывались результаты голосования на официальном сайте конкурса, в котором поучаствовали более 65 тысяч человек.

– В этом году несмотря на эпидемиологическую ситуацию количество участников конкурса «ЕВРАЗ: город друзей-город идей» увеличилось, – отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн. – Достаточно много проектов было направлено на развитие цифровых технологий. Среди победителей традиционно проекты по развитию спорта, культуры, благоустройству территорий. Все идеи соответствуют миссии ЕВРАЗа – «Для лучшего будущего».

На гранты ЕВРАЗа в 2021 году в пансионате «Тагильский» для престарелых и инвалидов оборудуют кинозал на 150 мест, в поселке Руш появится место отдыха для семей, пожилых людей и молодежи, в поселке Валериановск – новый скейт-парк, а на территории Дворца культуры Качканара - арт-объект «Театральная афиша». Также на грантовые средства ЕВРАЗа создадут мультипликационный сериал об Урале, спортивно-игровой центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, мобильную площадку для уличных спектаклей и многое другое.

Лидером онлайн-голосования в Нижнем Тагиле стал проект благотворительного фонда помощи детям из многодетных и малоимущих семей «Развитие». За их идею по установке спортивного комплекса в поселке Новоасбест проголосовало 2671 человек. В Качканаре посетителям сайта больше всего понравился проект библиотеки им. Ф.Т. Селянина о создании здесь современного пространства. За него проголосовали 3175 раз.

Подробнее с проектами-победителями можно познакомиться на официальном сайте конкурса.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» проводится на Урале 13 лет. За это время реализовано больше 250 проектов по благоустройству территорий, продвижению спорта, семейных ценностей, созданию условий для творчества, детского развития, досуга молодежи, поддержке людей старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья.