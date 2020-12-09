Бандиты выбросили тело девушки в колодец на Уралмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной объявили замечание за нарушение судебного процесса. Речь идет о Михаиле Федоровиче и его гражданской жене Екатерине Меньшиковой. Оба фигуранта уголовного дела отказались от своих адвокатов. В частности, Меньшикова заявила о нарушении 217 статьи уголовно-процессуального кодекса.

- Я впервые привлекаюсь к уголовной ответственности. Мне многое не понятно. Мне надо все разжевывать, - сказала Екатерина в суде. – Из девяти томов уголовного дела я четыре не читала.

Затем Меньшикова заявила, что не причастна к убийству Ксении.

- Я ее пальцем не трогала! – прокричала во время перерыва Екатерина.

В прокуратуре Свердловской области отметили, что Федоровичу и Ахметвалиеву грозит пожизненный срок.

- Ахметвалиев с целью подавления сопротивления девушки и завладения ее автомобилем, совершил нападение на потерпевшую, применив к ней электрошокер, однако потерпевшая сознание не потеряла и начала оказывать сопротивление, - напоминают подробности преступления в надзорном ведомстве.

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