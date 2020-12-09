Пытался защитить собаку: на Урале мужчину укусила бешеная лиса

Лиса залезла во двор к уральцу и пыталась укусить собаку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Талицком городском округе Свердловской области на мужчину напала бешеная лиса. Животное залезло во двор к уральцу и пыталось укусить собаку. В итоге, когда мужчина пытался защитить своего питомца, лиса укусила его самого.

Животное, зараженное бешенством, погибло в ту же ночь. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. В государственную ветслужбу обратилась жена пострадавшего мужчины.

- Ветеринарными врачами отобран патологический материал от животного и направлен для проведения исследования на бешенство в областную ветеринарную лабораторию, - рассказали в ведомстве.

Специалисты сожгли труп лисы, а место, где погибло животное, дезинфицировали. В Россельхознадзоре отметили, что при проведении эпизоотолого-эпидемиологического обследования установлен эпизоотический очаг и неблагополучный пункт.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru