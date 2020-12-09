Фото: СОЦСЕТИ
В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве Ксении Каторгиной. 27-летнюю девушку зарезали из-за черного внедорожника Audi Q5. 10 октября 2019 года Ксения стала жертвой троих жителей Челябинской области. По версии следствия, к расправе причастны Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев.
Бандиты выбросили тело молодой мамы в колодец, а машину за бесценок продали на Южном Урале.
Суд начался с внезапной перепалки Федоровича и Меньшиковой. Потом Михаил заявил, что в ходе следствия были нарушены его права.
- 217-я была нарушена! – крикнул Федорович, имея в ввиду статью УПК. – Я не убивал! Шесть ударов ножом было, из них – четыре в область ног (кивнул в сторону Ахметвалиева – прим.ред).
Судя по всему, это был намек на то, что ему или адвокату не дали возможности ознакомиться с материалами уголовного дела. А
Федоровичу и Ахметвалиеву грозит наказание вплоть до пожизненного срока
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Потом подсудимый отказался от своего адвоката.
- Мы работаем с ним с самого начала. Не складывается у нас с ним в юридическом плане отношения, - добавил Федорович.
Вслед за гражданским мужем замену адвоката попросила и Екатерина Меньшикова. Она заявила, что не смогла ознакомиться с материалами дела.
- Я впервые привлекаюсь к уголовной ответственности. Мне многое не понятно. Мне надо все разжевывать, - сказала Екатерина в суде.
Напомним, что Федоровичу и Ахметвалиеву грозит наказание вплоть до пожизненного срока.
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