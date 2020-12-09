В столице Урала в 2021 году появится 26 новых маршрутов общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в следующем году планируют отменить 28 маршрутов общественного транспорта – 26 автобусных и два троллейбусных. Информация об этом содержится в постановлении о планировании регулярных перевозок на 2021-2023 годы, опубликованном на сайте мэрии.

Также согласно документам, в столице Урала в 2021 году появится 26 новых маршрутов. Среди них большинство переименованные старые, а один объединит троллейбусные маршруты № 13 и 16. Но есть и совершенно новый маршрут - это автобус №44, который будет курсировать от метро «Ботаническая» до микрорайона Компрессорный.

Фото: скриншот постановления

Напомним, что в постановлении также указано, что за три года в Екатеринбурге планируют сделать больше 40 новых выделенных полос для общественного транспорта. Их протяженность составит от 500 метров до 5 километров.