В столице Урала за три года планируют сделать больше 40 новых выделенных полос для общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга опубликовала постановление о планировании регулярных перевозок на 2021-2023 годы. Согласно документу в столице Урала за три года планируют сделать больше 40 новых выделенных полос для общественного транспорта. Их протяженность составит от 500 метров до 5 километров.

- В целях поэтапного перехода к 2023 году к целевой маршрутной сети намечается организация выделенных полос на участках улично-дорожной сети муниципального образования «город Екатеринбург» для увеличения скорости движения транспорта общего пользования, - указано в постановлении.

Самые длинные выделенные полосы появятся на улице Амундсена от проспекта Академика Сахарова до Шаумяна (5 километров), улице Московской от Зенитчиков до Малышева (4,8 километров) и Репина от Светлореченской до Мельникова (3,7 километров). 13 выделенных полос планирую сделать уже в следующем году.

Фото: скриншот постановления

Фото: скриншот постановления