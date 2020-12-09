Свердловчане с COVID-19 и признаками ОРВИ смогут оформить больничный из дома

Электронный больничный могут оформить пациенты с подтвержденной инфекцией, с подозрением на COVID-19, с признаками ОРВИ и имеющие предписание о самоизоляции от Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители свердловской области с COVID-19 и признаками ОРВИ смогут оформить больничный из дома. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минздрава. Согласно ему, оформлять больничный без посещения пациентом поликлиники медики могут с 4 декабря.

Дистанционно оформить электронный листок нетрудоспособности могут свердловчане с подтвержденной инфекцией, с подозрением на COVID-19, пациенты с признаками ОРВИ и имеющие предписание о самоизоляции от Роспотребнадзора.

Также в приказе прописано, что медикам необходимо спрашивать у пациентов о наличии доступа к сайту госуслуг и предлагать провести дистанционный прием врача.

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