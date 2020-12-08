В Екатеринбурге начинается суд по делу Ксении Каторгиной

По делу проходят три человека: Екатерина Меньшикова, Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 декабря в Свердловском областном суде начнется процесс по громкому делу об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая продавала свой автомобиль и попала в ловушку бандитов.

- На заседании планируется огласить обвинительное заключение по делу. По делу проходят три человека: Екатерина Меньшикова, Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве, разбое, вымогательстве, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве. Напомним, Ксения Каторгина пропала в октябре прошлого года, когда пыталась продать свой Audi Q5. Позже ее тело нашли в колодце на Уралмаше.