Свердловский министр финансов уходит в отставку

Галина Кулаченко возглавила министерство финансов в 2012 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр финансов Свердловской области и заместитель губернатора региона Галина Кулаченко уходит в отставку. Чиновник доработает до конца декабря и покинет свой пост. Об этом пишет Znak.com. Кто станет преемником Кулаченко, пока не сообщается.

Галина Кулаченко отвечает в правительстве региона за управление в сфере финансов, бюджетной и налоговой политики. Она возглавила министерство финансов Свердловской области июне 2012 года. В 1998 году она была заместителем главы города Тюмени, затем — директором департамента финансов и налоговой политики городской администрации.

Это не первая громкая перестановка кадров в регионе за сегодня. Накануне появилась информация, что в Екатеринбургской епархии сменился митрополит. На место митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла пришел епископ Евгений Бронницкий.