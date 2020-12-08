В Екатеринбурге уволили врача, который призывал отказаться от компьютерной томографии

По словам врачам, КТ вызывает мутацию ДНК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уволили врача, который на своей страничке в Инстаграме рассказывал об опасности компьютерной томографии легких. 7 ноября в его аккаунте появилась публикация, в ней медик предупреждал своих подписчиков, что эту процедуру необходимо делать только по рекомендации специалистов. Но многие в условиях пандемии шли на нее из простого любопытства.

- Компьютерная томография сопряжена с ионизирующим излучением, воздеи ствующим на ДНК клеток, человек подвергается радиации, в организме возникают мутации, - так объяснял свой отказ от КТ сам врач, когда у него нашли COVID-19.

Его заявления вызвали общественный резонанс. А через месяц после публикации молодой человек выложил фотографию своей трудовой книжки и рассказал, что руководство больницы больше не видит будущего с таким сотрудником.