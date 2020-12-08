В Екатеринбурге женщину обвинили в убийстве своей знакомой

Алкогольное застолье завершилось трагедией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ранее не судимой местной жительнице предъявили обвинение в убийстве знакомой. Следователи считают, что 5 декабря женщина пригласила к себе в квартиру на Ереванской приятельницу, чтобы выпить. Во время застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт, и хозяйка квартиры схватилась за нож.

- Женщина нанесла удар ножом в область груди своей знакомой. Пострадавшая сумела самостоятельно покинуть квартиру, но скончалась в подъезде, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас следователи восстанавливают картину трагедии, а обвиняемая предстоит вспомнить, что именно стало причиной конфликта.