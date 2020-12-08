Автоинспекторы спасли водителя на трассе на севере Урала

Сотрудники ГИБДД пришли на помощь заглохшему на трассе КАМАЗу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД помогли водителю на трассе под Ивделем, что на севере Свердловской области. Дальнобойщики передали автоинспекторам сигнал о том, что на дороге стоит КАМАЗ «на аварийке». Прибыв на место, полицейские увидели грузовик, который стоял на обочине. Водитель сообщил, что ехал из Башкирии, по дороге у него сломалась система охлаждения, и теперь автомобиль не может ехать дальше.

- После осмотра машины инспекторы вызвали на помощь автослесарей, которые заменили сломанную деталь грузовика. После этого мужчина смог продолжить свой путь, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель поблагодарил полицейских за помощь, а автоинспекторы области в очередной раз напомнили, что в зимнее время необходимо тщательно проверять исправность своего автомобиля, чтобы не попасть в экстремальную ситуацию.