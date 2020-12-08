В Екатеринбурге восьмиклассник вынес из «Пятерочки» алкоголя и сигарет на 46 тысяч

Полиция завела на подростка уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 15-летнего школьника, которого считают причастным к краже из «Пятерочки» алкоголя и сигарет. Всего в ходе «промысла» школьник унес товара на 46 тысяч рублей.

Преступление произошло в конце октябре нынешнего года. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, школьник ранним утром пробрался в магазин «Пятерочка», расположенный на Щербакова,113. Чтобы залезть внутрь, восьмиклассник разбил окно.

Парень воспитывается в неполной семье. На учете в ПДН он не состоит. На школьника завели уголовное по статье «Кража». Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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