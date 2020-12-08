В парке Маяковского обновят летнюю эстраду

Фото: пресс-служба ЦПКиО Маяковского

В парке Маяковского в Екатеринбурге обновят летнюю эстраду. Ранее ее использовали для фестивалей и концертов, однако уже четыре года сцена пустует. Ремонт начнется в 2021 году, площадку будут использовать для мероприятий разного формата.

- Главная цель проекта – сохранение природной составляющей парка. Будущая эстрада в виде гнезда подчеркнет важность этой задумки, - сообщают в пресс-службе ЦПКиО Маяковского.

Фото: пресс-служба ЦПКиО Маяковского

2020 год показал, что открытые площадки могут стать хорошей альтернативой закрытым залам. Представители киноконцертной и театральной индустрии заинтересованы в появлении новой сцены и готовы поддержать проект.