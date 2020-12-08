Лошагину назначили 10 лет за убийство жены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фотограф Дмитрий Лошагин сможет работать столяром, когда окажется на свободе. Накануне суд решил отпустить его из колонии, чтобы оставшийся срок он отбывал с ограничением свободы.

По словам адвоката Сергея Лашина, за семь лет в колонии Лошагин освоил новую специальность.

- Ранее суд отклонял наше ходатайство, так как не была не полностью погашена компенсация морального вреда перед родственниками Юлии, которым Дмитрий в общей сложности должен был возместить два миллиона рублей. За время в местах лишения свободы он обрел новую специальность – токаря. В случае, если решение суда вступит в законную силу, Лошагин будет жить по месту прописки в Екатеринбурге. Чем будет зарабатывать на жизнь? У него будет шансы выбрать, может и к фотографии вернуться, - рассказал Сергей Лашин.

В свердловском управлении ФСИН пояснили, что Лошагин далеко не единственный, кому выпал шанс отбыть срок в условиях ограничения свободы. С начала года на Среднем Урале приговор смягчили 1 785 осужденным.

- В пенитенциарных учреждениях Среднего Урала трудоустроены более 7500 осужденных. Они произвели с начала года продукции на сумму более 1 650 000 рублей. Отметим, что осужденные оплатили потерпевшим по искам более 100 миллионов рублей. Среди рекордсмен по оплате исков - ИК-12 в Нижнего Тагила. В этом учреждении осужденные заплатили потерпевшим более 10 миллионов рублей, - заявили в ГУФСИН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Лошагин зарабатывает на фотографиях в колонии 100 тысяч рублей в месяц. Сокамерник гламурного фотографа, убившего жену-модель, рассказал «КП» о жизни скандального вдовца за решеткой: как Лошагин наладил в тюрьме свой бизнес и почему администрация колонии его боится (подробности)

Дмитрий Лошагин празднует день рождения в колонии с тортом от сестры, шоколадом из Финляндии и сыром из Франции. Фотографу, осужденному за убийство жены-модели, в честь 42-летия разрешили встретиться с мамой (подробности)

Почему суд развернулся на 180 градусов в деле фотографа Лошагина? «Комсомолка» разбирается, какие доказательства могли убедить судью Александру Евладову, что именно муж убил красавицу-модель (читать подробнее)