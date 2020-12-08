ЧП произошло в этом доме. Фото: google.maps

В Екатеринбурге 14-летнюю школьницу госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «отравление суррогатами опия». Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, шестиклассница впала в кому. Это произошло 7 декабря.

Школьницу нашли в одной из квартир на Малышева 4б. Как уточнил наш собеседник, эта квартира сдавалась для посуточной аренды. Ее снял 21-летний уроженец Таджикистана, который временно зарегистрирован в Новосибирске.

Сейчас его пытаются найти полицейские, чтобы выяснить, причастен ли он к произошедшему.

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