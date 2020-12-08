В секции по детскому конному спорту в Нижнем Тагиле конфликт

Одну из лошадей родители учеников купили на свои деньги Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале декабря руководство спортивного конного клуба «Уралец» в Нижнем Тагиле приняло решение расстаться с тренером по конкуру Вадимом Галявиевым. Это решение стало неожиданностью для родителей юных спортсменов и самих школьников.

Несколько лет в секцию к этому тренеру водили школьников, и теперь непонятно, смогут ли новые специалисты продолжить занятия на прежнем уровне. Родители не просто водят сюда детей и оплачивают их занятия. Взрослые на свои деньги купили одну из лошадей за 120 тысяч рублей, а также приобрели всю амуницию. Руководство клуба уже несколько лет дает один ответ: нет денег. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В старшей группе Галявиева занимались 14 детей, которые неоднократно становились призерами городских и областных соревнований по конкуру. Также в клубе занимаются дети с ДЦП и профессиональные спортсмены.

После увольнения тренера руководство клуба предложило родителям водить детей к тренеру Виктории Завитаевой, но эта замена устроила не всех. Одна из спортсменок, посещающих клуб, рассказала изданию, что часть из них в грубой форме выставляют на улицу. Дело в том, что, по словам родителей, Завитаева работала инструктором по прокату, к тренировкам она не имеет отношения. Поэтому их качество резко снизится.

- У вас есть 15 минут, чтобы я вас здесь больше не видел, - цитирует одна из спортсменок руководителя конного комплекса Алексея Хвостика.

Формально группу оставляют, они могут приходить в клуб «Уралец» и заниматься в прокат, что и сделали родители нескольких детей. А остальным что делать? – таким вопросом задаются родители.

- Детский конный спорт в Нижнем Тагиле умер вместе с этой группой. Прокат есть прокат, это не конкур, - говорят родители. Однако, по словам Алексея Хвостика, ничего страшного не произошло: после замен тренера несколько человек клуб покинуло, остальные перешли к новому тренеру.