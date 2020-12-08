«Уральские авиалинии» возобновляют полеты в Киргизию

Для прибытия в Киргизию необходимо сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет полеты в Киргизию. Сейчас туристов готовы принять Ош и Бишкек. Улететь туда можно будет из восьми российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Жуковского, Нижневартовска, Казани, Красноярска и Самары.

- Билеты уже в продаже. Перед въездом в страну пассажирам сдать ПЦР-тест необходимо за 72 часа до прибытия в страну и получить отрицательный результат, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Из-за пандемии было закрыты авиасообщения со многими странами. Ранее «Уральские авиалинии» сообщили о запуске рейса из столицы Урала в Дубай.