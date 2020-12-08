Екатеринбургский художник Тимофей Радя номинирован на звание человека года

Одна из последних работ екатеринбургского художника Фото: страница Тимофея Ради ВКонтакте

Журнал Forbes назвал флагманом российского стрит-арта и номинировал на звание человека года екатеринбургского художника Тимофея Радю. Он вошел в семерку самых ярких представителей культуры этого года, проявивших себя в своей сфере.

Голосование за звание «Человек года – 2020 в культуре» опубликовано на сайте издания. Рядом с Тимофеем Радей в списке стоят режиссер Кирилл Серебренников, Марина Лошак, рэпер Моргенштерн, Максим Галкин и Чулпан Хаматова. Пока за художника отдали 17% голосов. Лидирует в голосовании с большим отрывом журналист Юрий Дудь (43%).

Фото: скриншот с сайта Forbes

Голосование продлится до 14 декабря. Напомним, что одной из последних работ Тимофея Ради стала акция, в которой он сжег «будущее». Художник выложил крупными английскими буквами в поле слово future (будущее), а затем сжег свое творение.