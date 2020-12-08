Количество заболевших COVID-19 свердловчан в возрасте 30-49 лет за неделю снизилось на 1,7% Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю количество заболевших COVID-19 свердловчан в возрасте 30-49 лет снизилось на 1,7%. Об этом свидетельствует возрастная структура заболевших коронавирусом за неделю, опубликованная региональным оперштабом.

Также снижение на 0,4 % зафиксировано в группе 18-29 лет. Незначительный рост (+0,6%) отмечается среди пациентов до 18 лет и свердловчан старше 65 лет(+1,5%). На прежнем уровне сохраняются показатели в возрастной группе 50-64 года.

Фото: оперштаб

Напомним, что за сутки официально подтверждено 382 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 49 391 человек.

Динамика распространения коронавируса на 8 декабря 2020 года на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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