Как переживают вторую волну пандемии в Европе: на связи Бельгия, Германия и Швеция

Ограничения везде разные: от их полного отсутствия до комендантского часа
Фото: Тимур ХАНОВ
Мир накрыла вторая волна пандемии коронавируса, которую страны переживают по-разному. Где-то ограничения сильнее, а где-то их практически нет. При этом не за горами Новый год, который теперь стал по-настоящему домашним праздником.
О том, как страны Европы переживают вторую волну COVID-19, в эфире ОТВ рассказали русскоязычные жители.
Все массовые и зрелищные мероприятия в Бельгии отменены
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
БЕЛЬГИЯ
Аркадий Сухолуцкий, житель Брюсселя:
- Сейчас в стране очень низкие цифры, в воскресенье было всего 2 700 зараженных. Практически вся страна сидит на карантине. С 22 до 6 часов действует комендантский час, который только в рождественский сочельник сократят – он будет действовать с полуночи до 6 часов утра. Можно будет сходить к друзьям и к полуночи вернуться домой. В Новый год послаблений не будет. Плюс к этому, стражи порядка будут реагировать на шум и громкую музыку. Если человек живет один, он может позвать к себе двух гостей, а семья только одного.
В начале пандемии Бельгия была на одном из первых мест в мире по цифрам. Погибло больше 17 тысяч человек, а инфицированных было более полумиллиона. Сейчас власти намерены закрепить низкие цифры.
С 5 января начинается вакцинация, сначала прививки поставят 2,5 миллионам медицинским работникам, а во втором-третьем кварталах всем желающим.
Октоберфест в Германии теперь только в воспоминаниях
Фото: Евгения ГУСЕВА
ГЕРМАНИЯ
Александра Тимошенко, жительница Дрездена:
- Перед Новым годом у нас очень популярна Дрезденская ярмарка, которая ежегодно собирает до 2 миллионов туристов. В этом году ее отменили. У нас закрыты рестораны, которые работают только на вынос, ТЦ тоже закрыты, открыты только магазины с необходимыми товарами. Не работают все досуговые организации, учебные заведения. Из мер защиты – маски и социальная дистанция. Разговоров о вакцинации пока нет.
Стокгольм ограничения обошли стороной
Фото: Тимур ХАНОВ
ШВЕЦИЯ
Ирина Заякина, жительница Стокгольма:
- Психологически здесь очень комфортно. Нет депрессивного отношения к этой проблеме, как в других странах. Никто не носит маски, но если кто-то ее наденет, то все нормально – никто не против.
Запретов, как таковых, нет. Есть рекомендации: не нужно собираться больше 8 человек в общественных местах. Все школы открыты, на дистанте только старшеклассники и студенты. Про вакцинацию никто ничего не говорит.