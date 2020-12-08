Как переживают вторую волну пандемии в Европе: на связи Бельгия, Германия и Швеция

Ограничения везде разные: от их полного отсутствия до комендантского часа Фото: Тимур ХАНОВ

Мир накрыла вторая волна пандемии коронавируса, которую страны переживают по-разному. Где-то ограничения сильнее, а где-то их практически нет. При этом не за горами Новый год, который теперь стал по-настоящему домашним праздником.

О том, как страны Европы переживают вторую волну COVID-19, в эфире ОТВ рассказали русскоязычные жители.

Все массовые и зрелищные мероприятия в Бельгии отменены Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

БЕЛЬГИЯ

Аркадий Сухолуцкий, житель Брюсселя:

- Сейчас в стране очень низкие цифры, в воскресенье было всего 2 700 зараженных. Практически вся страна сидит на карантине. С 22 до 6 часов действует комендантский час, который только в рождественский сочельник сократят – он будет действовать с полуночи до 6 часов утра. Можно будет сходить к друзьям и к полуночи вернуться домой. В Новый год послаблений не будет. Плюс к этому, стражи порядка будут реагировать на шум и громкую музыку. Если человек живет один, он может позвать к себе двух гостей, а семья только одного.

В начале пандемии Бельгия была на одном из первых мест в мире по цифрам. Погибло больше 17 тысяч человек, а инфицированных было более полумиллиона. Сейчас власти намерены закрепить низкие цифры.

С 5 января начинается вакцинация, сначала прививки поставят 2,5 миллионам медицинским работникам, а во втором-третьем кварталах всем желающим.

Октоберфест в Германии теперь только в воспоминаниях Фото: Евгения ГУСЕВА

ГЕРМАНИЯ

Александра Тимошенко, жительница Дрездена:

- Перед Новым годом у нас очень популярна Дрезденская ярмарка, которая ежегодно собирает до 2 миллионов туристов. В этом году ее отменили. У нас закрыты рестораны, которые работают только на вынос, ТЦ тоже закрыты, открыты только магазины с необходимыми товарами. Не работают все досуговые организации, учебные заведения. Из мер защиты – маски и социальная дистанция. Разговоров о вакцинации пока нет.

Стокгольм ограничения обошли стороной Фото: Тимур ХАНОВ

ШВЕЦИЯ

Ирина Заякина, жительница Стокгольма:

- Психологически здесь очень комфортно. Нет депрессивного отношения к этой проблеме, как в других странах. Никто не носит маски, но если кто-то ее наденет, то все нормально – никто не против.

Запретов, как таковых, нет. Есть рекомендации: не нужно собираться больше 8 человек в общественных местах. Все школы открыты, на дистанте только старшеклассники и студенты. Про вакцинацию никто ничего не говорит.