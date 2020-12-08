Депутаты Свердловского Заксобрания отклонили законопроект о прямых выборах мэра

Против законопроекта о прямых выборах мэра проголосовали 34 депутата Заксобрания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отклонили народную инициативу о прямых выборах мэров. Против законопроекта проголосовали 34 из 40 присутствовавших на рассмотрении вопроса парламентария.

- Законопроект не имеет четкого регулирования. У нас много форм избрания глав муниципальных образований. В данном законопроекте нет четкого понимания, каким же будет глава: либо председателем думы и мэром города, либо главой администрации, либо еще какая-то форма, - подчеркнула на брифинге председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

Напомним, что ранее в Заксобрание было передано 13 020 подписей в поддержку законопроекта о прямых выборах мэра. 1 297 из них были забракованы, а 11 723 - признаны действительными. В октябре парламентарии приняли к рассмотрению проект закона.

На прошлой неделе комитет по местному самоуправлению Законодательного собрания Свердловской области вынес рекомендацию отклонить документ, сославшись на четыре отрицательных заключения, которые поступили в адрес документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свердловское Заксобрание зарегистрировало инициативу по возврату прямых выборов мэра. Активисты собрали 15 тысяч подписей (подробнее)

Кремль прокомментировал прямые выборы мэра в Екатеринбурге. Общественники собрали 13 тысяч подписей (подробнее)