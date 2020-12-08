В Екатеринбурге выросло количество классов, переведенных на дистант из-за случаев коронавируса

В очном режиме сейчас знания получают младшеклассники и ученики девятых и одиннадцатых классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за неделю выросло количество классов и групп в детсадах, переведенных на дистант из-за случаев коронавируса. По данным департамента образования, сегодня из дома знания получают ученики 122 классов (+27) из 60 школ. Также из-за случаев заболевания коронавирусом закрыли 59 групп (+ 21) в 54 детсадах.

Из-за ОРВИ сейчас закрыты на карантин 13 классов в 11 школах и 58 групп в 44 детских садах.

Напомним, что помимо тех классов, которые вынужденно отправляют на дистант, сейчас из дома знания получают все школьники с 5 по 8 класс и десятиклассники.

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