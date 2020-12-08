Мошенники уговорили екатеринбурженку взять займ на 300 тысяч

Мошенники уговорили женщину взять ранее одобренный ей кредит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенники уговорили 32-летнюю женщину взять займ в 300 тысяч и перевести деньги им. Злоумышленники узнали, что женщина оставляла заявку в кредитной организации именно на эту сумму, стали терроризировать ее звонками и запугивать, что деньги заберут мошенники.

- По словам потерпевшей, ей с номера, начинающегося на «+7499», позвонил неизвестный и под видом представителя службы безопасности банка сообщил о том, что мошенники пытаются получить на ее имя кредит, и если женщина не согласиться забрать деньги, ими воспользуются злоумышленники, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Звонивший убедил екатеринбурженку, что неизвестные якобы взломали одну из систем интернет-покупок, где женщина ранее вводила свои паспортные данные, поэтому мошенникам не составит труда завладеть ее деньгами.

Екатеринбурженка рассказала сотрудникам полиции, что хотела прервать разговор, однако звонивший убедил ее все-таки обратиться в отделение финансовой организации и взять в банке именно ту сумму, которая ранее ей была одобрена. В итоге женщина согласилась, обратилась в офис банка, где получила наличными 300 тысяч рублей и перевела злоумышленникам.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленников разыскивают.