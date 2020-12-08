В Екатеринбурге депутаты окончательно приняли корректировку бюджета на 2020 год

Депутаты большинством голосов приняли представленный администрацией города документ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге депутаты городской думы на сегодняшнем заседании окончательно приняли корректировку бюджета на 2020 год. Народные избранники большинством голосов приняли представленный администрацией города документ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, по предложению администрации доходы муниципальной казны на текущий год увеличены на 3 миллиарда 806 миллионов 796 тысяч рублей, расходы - на 2 миллиарда 427 миллионов 775 тысяч рублей. Соответственно, дефицит сократился на 1 миллиард 379 миллионов 21 тысячу рублей.

Также по итогам корректировок, общий объем доходов бюджета города на этот год составил 52 миллиарда 21 миллион 724 тысячи рублей. Объем расходов составил 54 миллиарда 31 миллион 518 тысяч рублей, а размер дефицита - 2 миллиарда 9 миллионов 794 тысячи рублей.

Объем муниципального долга в этом году составил 746 миллионов 768 тысяч рублей.