На Урале мужчина подделывал медицинские документы на заказ

Александра Катаева задержали в январе этого года во время «проверочной закупки» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале мужчину, подделывавшего на заказ медицинские документы, приговорили к одному году двум месяцам лишения свободы исправительной колонии строгого режима. Как рассказали в прокуратуре, 30-летний житель Нижнего Тагила Александр Катаев подделал 19 штампов и печатей врачей медучреждений города.

- В мае 2019 года он прошел в учреждениях здравоохранения города медосмотр, получив в личную медицинскую книжку оттиски штампов и печатей врачей и медицинских учреждений, которые предоставил неустановленным лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, для изготовления заведомо поддельных штампов и печатей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Александра Катаева задержали в январе этого года. Мужчину поймали с поличным с помощью «проверочной закупки», когда он передавал женщине медкнижку с поддельными печатями о прохождении медосмотра. Уралец признал свою вину. В прокуратуре отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.