Купил спиртное и кроссовки: свердловчанина будут судить за оплату в магазине поддельными деньгами

Мужчина расплачивался в магазине поддельными пятитысячными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура направила суд уголовное дело в отношении жителя Ревды, обвиняемого в фальшивомонетничестве. По версии следствия, 44-летний мужчина взял у друга три поддельных купюры по пять тысяч рублей и расплачивался ими в магазинах.

- Осознавая, что данные купюры являются поддельными, у обвиняемого возник преступный умысел на незаконный оборот вышеуказанных поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации с целью извлечения материальной выгоды для себя, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В один день мужчина сначала купил на поддельные деньги сигареты и спиртное, затем второй купюрой в другом магазине расплатился за две пары кроссовок. Еще через несколько часов он расплатился третьей фальфивой пятитысячной за пятилитровую бутылку воды.

Уголовное дело будет рассматривать Ревдинский городской суд. В прокуратуре отметили, что мужчина полностью признал свою вину. Сейчас ему грозит до восьми лет лишения свободы.