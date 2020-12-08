К реставрации гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге привлекут бизнес

Здание гостиницы "Исеть" пустует с 2013 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к реставрации гостиницы «Исеть» планируют привлечь частные инвестиции. По распоряжению, подписанному губернатору Свердловской области Евгением Куйвашевым, гостиница попала в список объектов, которые в ближайшие годы будут восстанавливать в рамках государственно-частного партнерства.

Соглашение с бизнесом по поводу реставрации гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского планируется заключить в 2021 году.

Пока нет ни проектной документации, ни сметы работ. Конкретный инвестор пока тоже не определен. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Здание гостиницы «Исеть», признанное памятником конструктивизма, входит в архитектурный комплекс «Городок чекистов», возведенный в Свердловске в 1930-х годах. Здание законсервировали в 2013 году.