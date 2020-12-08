Фото: Марина Макарова / Ok.ru

В реанимации ковидного госпиталя на Сибирском тракте (расположен на базе токсикоцентра – прим.ред.) скончалась главный врач больницы Волчанска Марина Макарова. По словам коллег женщины, ее перевезли в Екатеринбург в конце ноября. При этом тест на коронавирус был отрицательным.

- Точная причина станет известна позже, после вскрытия. Ее увезли в двадцатых числах ноября, состояние было тяжелое, - рассказывают в больнице Волчанска.

Марине Макаровой было 62 года. Известно, что в Екатеринбурге у нее живет взрослая дочь.