Проект СвЖД в области эффективного обращения с отходами признан лучшим на всероссийском экологическом конкурсе

Фото: предоставлено СвЖД

По итогам всероссийского конкурса региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» проект Свердловской магистрали по переработке отработанных железобетонных шпал признан лучшим в области эффективного обращения с промышленными отходами. Соответствующий диплом начальнику СвЖД Ивану Колесникову 4 декабря в Екатеринбурге вручил председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов.

Передвижной дробильно-сортировочный комплекс (в настоящее время размещен на ст. Подволошная СвЖД) по переработке отслуживших свой срок железобетонных шпал введен в эксплуатацию летом 2020 года. В год он способен переработать более 188 тысяч шпал и произвести около 20 тыс. куб. метров щебня разных фракций, порядка 1,5 тонн металлолома. Проект реализован в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» «Обеспечение экологической безопасности».

Рециклинг (переработка) отходов на собственных площадках позволяет снижать негативное влияние на окружающую среду и расходы на утилизацию, а также получать востребованное сырье для последующего повторного использования. Так, получаемый в результате дробления железобетонных шпал щебень применяется для отсыпки территорий и временных дорог, производства фундаментных и ландшафтных работ, изготовления железобетонных изделий. Лом арматурной стали – в качестве сырья для металлургических предприятий.

В этот же день руководители Свердловской железной дороги и РЭО подписали соглашение о взаимодействии и долгосрочном сотрудничестве.

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Всероссийский конкурс лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» проводится ассоциацией «Надежный партнер» совместно с общероссийской общественной организацией по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» при поддержке Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства энергетики. В 2020 году конкурс проходил c января по октябрь. Участие в нем приняли компании различных организационно-правовых форм и форм собственности, региональные органы власти, муниципальные предприятия.